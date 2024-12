Suspeito de assaltar loja em shopping é morto durante troca de tiros em Manaus

Suspeito foi morto durante troca de tiros com a polícia no ramal do Pau Rosa, no quilômetro 21, da BR-174

Manaus- Cláudio Dias, 22, foi morto durante uma troca de tiros com a polícia na tarde desta quarta-feira (18), no ramal do Pau Rosa, no quilômetro 21, da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista (RR). O homem é suspeito de envolvimento no assalto a um shopping no último sábado (14), na zona centro-sul da capital.

Segundo as informações, o suspeito foi morto durante troca de tiros com os policiais militares do esquadrão de elite da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e de policiais da Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações (DERFD).

Após ser atingido, o suspeito ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, no bairro Tarumã, zona oeste da capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Cláudio é suspeito de envolvimento no assalto a joalheria de um shopping no último sábado (14), na Avenida Mário Ypiranga, zona centro-sul de Manaus. Na ocasião, houve troca de tiros no local e uma pessoa foi feita refém.

Ainda no sábado (14), um outro suspeito de envolvimento no assalto foi preso com mochila contendo joias. Três suspeitos fugiram do cerco policial.

