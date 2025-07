Jovem ataca segurança com terçado e é baleado por PM durante festa em adega no interior do AM

Caso aconteceu na madrugada deste domingo (13), e após ser atingido pelo disparo o jovem foi encaminhado para o hospital de Itacoatiara, onde passou por cirurgia.

Um jovem, de 20 anos, foi baleado por um policial militar após atacar um segurança com golpe de terçado em uma adega no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas, na madrugada deste domingo (13).

Segundo informações apuradas pelo g1, o suspeito foi até a adega armado com um terçado após o amigo se envolver em uma briga. No local ele se desentendeu e atacou o segurança, e um policial militar, que é irmão do segurança, reagiu e efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o tórax do jovem.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foi acionada para o local e encaminhou o jovem baleado para o Hospital Regional José Mendes, onde passou por cirurgia. O boletim de saúde dele não foi divulgado. Não há informações sobre o estado de saúde do segurança.

O g1 questionou a Polícia Militar para saber se haverá uma investigação sobre a conduta do policial, mas até o fechamento desta reportagem, não obtivemos resposta.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

amazonianarede

Por g1 AM