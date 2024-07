Susana Vieira detona produções da Globo: “É novela ou anúncio”

Na quinta-feira (18/07/2024), Susana Vieira criticou as produções da Globo por conta do número de anúncios publicitários inseridos no meio das novelas.

Recentemente, Susana Vieira prestigiou o lançamento do livro de Aguinaldo Silva, que aconteceu em uma livraria do Rio de Janeiro. Na ocasião, a atriz de 81 anos concedeu entrevistas para a imprensa e surpreendeu ao alfinetar a própria emissora em que trabalha.

Suana Vieira detona novelas da Globo: “É uma confusão, deixa a gente estressado”

Na ocasião, Susana criticou o número de anúncios publicitários que foram inseridos no meio das novelas da Globo. Vieira destacou que a forma de fazer TV mudou e hoje, quando está no ar, ela não sabe se está em uma novela ou numa ação publicitária: “A novela é muito mais ligada à vida real do que o teatro. Só que a televisão foi acelerando tanto, que eu já não sei se estou num anúncio das Casas Bahia, se estou na novela, é tudo uma confusão.“, disparou a veterana.

Conhecida por não ter papas na língua, a atriz ainda opinou que as propagandas atrapalham: “Esse ritmo está deixando a gente estressado. Se alguém dá uma pausa, já cortam a cena. Isso prejudica o trabalho do autor, mas também o do ator.“.

Atriz fala sobre poucos convites para atuar na TV: “Problema é deles”

Susana é uma das poucas famosas que mantém contrato de exclusividade com a Globo. Mesmo assim, a atriz quase não é chamada para interpretar novos personagens na TV. Sobre isso, a veterana mostrou que a autoestima está em dia e pontuou que isso que é um “problema deles, porque eu sou maravilhosa“.

amazonianarede

PaiPee Lívia Coutinho