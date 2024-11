STF emite comunicado à mãe de Deolane Bezerra; entenda o caso

Na última terça-feira (12), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou que Solange Bezerra, mãe da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, decida se irá comparecer à CPI da Manipulação de Resultados no Futebol no Senado Federal.

Deolane, em outubro, foi liberada de falar com a CPI, pelo Ministro Mendonça. Dessa vez, a defesa da mãe pediu para que o mesmo tratamento com a filha fosse realizado com ela. Com isso, o ministro também afastou a obrigatoriedade de Solange participar da comissão.

Caso compareça, Solange Bezerra poderá ficar em silêncio quando desejar. Ou seja, não será obrigada a responder às perguntas.

Segundo Mendonça, o Supremo tem entendimentos no sentido de que o direito a não autoincriminação de um investigado inclui a possibilidade de comparecer ou não ao ato.

