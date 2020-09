Sony dará adeus ao Brasil em 2021

Compartilhar no Facebook

Sony anuncia fechamento de fábrica e saída do Brasil (15), após 48 anos de atuação no mercado brasileiro e como consequência disso, os produtos da gigante japonesa deixarão de ser vendidos no país.

A Sony, uma das maiores fabricantes de eletrônicos do mundo, anunciou o fechamento de sua fábrica no Brasil a partir de 2021. A fábrica da empresa no país está localizada em Manaus (Zona Franca de Manaus).

A decisão deve gerar impacto negativo na ZFM?! SIMMMMM, com toda a certeza, não é somente a saída de uma gigante da tecnologia que fecha suas portas no País (Brasil), significa também que mais um produto de qualidade deixará de circular no País e se quisermos teremos que trazer de fora e, o principal e mais importante, irá gerar uma onda de desempregos que atingiram não somente os seus funcionários, alguns com mais de 10, 15 anos de casa, mais também empresas terceirizadas e afins que junto aos polos indústrias geram empregos e fazem a economia circular. Com isso, perdemos todos.

Além do fechamento da fábrica no país, produtos da empresa também pararão de ser vendidos no Brasil. Produtos como televisões, câmeras fotográficas e equipamentos de áudio da gigante japonesa não serão mais vendidos nas lojas do país.

“Nós decidimos fechar a fábrica em Manaus ao final de março de 2021 e interromper, em meados de 2021, as vendas de produtos de consumo pela Sony Brasil, tais como TV, áudio e câmeras, considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios”, informou a empresa em nota enviada ao site Exame.

O único eletrônico que continuará sendo vendido pela Sony no Brasil será o PlayStation 5. O videogame deve começar a ser vendido no país no final deste ano.

