Sobrinha de Senna revela por que Galisteu quase não aparece em série: “Uma pena”

Rio de Janeiro- Bianca Senna, sobrinha de Ayrton Senna, revelou o por que Adriane Galisteu quase não aparece na série ‘Senna’, que estreou na Netflix no final de novembro. O projeto recebeu críticas por conta do pouco destaque dado ao romance de Galisteu e o astro do automobilismo. As informações são do site metrópoles.

“O foco da história não é o lado romântico de Ayrton, porque não é isso que fez a história dele ser relevante, do tamanho que ele é para o Brasil e o mundo”, afirmou Bianca ao UOL.

A atriz que interpreta Adriane Galisteu surge apenas no quinto episódio de Senna, em aparições rápidas: dançando ao fundo de uma boate e no funeral de Ayrton.

A falta de destaque na relação de Adriane e Ayrton foi motivo de críticas entre os internautas. No entanto, a ênfase no romance não estava entre as prioridades da produção.

“É uma pena que as pessoas fiquem com essa preocupação tão grande com relação a isso, porque não foi por isso que o Ayrton virou quem ele é”, ressaltou a sobrinha do piloto.

