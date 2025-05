Sobe para 17 o número de municípios em situação de emergência devido cheia nos rios do Amazonas

Cheias dos rios devem seguir impactando o Amazonas até, pelo menos, junho, segundo previsão do comitê estadual.

A cheia dos rios no Amazonas já colocou 17 municípios em situação de emergência, segundo o boletim mais recente da Defesa Civil do Estado, divulgado nesta sexta-feira (9). Ao todo, 144 mil pessoas estão sendo impactadas pelo fenômeno natural.

O cenário ainda deve se prolongar. De acordo com o Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, as nove calhas dos rios amazonenses continuam em processo de cheia até, pelo menos, o mês de junho.

Nesta última atualização, os municípios de Santo Antônio do Içá, Amaturá e Juruá, todos banhados pelo Rio Solimões, saíram do estado de alerta e entraram em emergência.

Confira a lista dos 17 municípios que estão em situação de emergência e as medições nesta sexta-feira (9):

Humaitá – Rio Madeira – 23,14 metros

Apuí – Rio Madeira – não divulgado

Manicoré – Rio Madeira – 27,46 metros

Boca do Acre – Rio Purus – 11 metros

Guajará – Rio Juruá – 9,95 metros

Ipixuna – Rio Juruá – 11,14 metros

Novo Aripuanã – Rio Madeira – não divulgado

Benjamin Constant – Rio Solimões – não divulgado

Borba – Rio Madeira – 21,52 metros

Tonantins – Rio Amazonas – 16,03 metros

Itamarati – Rio Juruá – 19,81 metros

Eirunepé – Rio Juruá – 15,07 metros

Atalaia do Norte – Rio Solimões – 14,13 metros

Careiro- Rio Solimões – 18,77 metros

Santo Antônio do Içá – Rio Solimões – 13,64 metros

Amaturá – Rio Solimões – não divulgado

Juruá – Rio Solimões – 23,40 metros

Além dos municípios em emergência: 17 estão em estado de atenção, 27 em alerta,

e um em normalidade.

Segundo o meteorologista e pesquisador Leonardo Vergasta, dois fenômenos explicam o aumento no volume dos rios em comparação a 2024:

O Inverno Amazônico, que traz chuvas acima da média para a Região Norte e deve durar até o fim de maio.

O La Niña, que chegou ao fim em abril, mas deixou consequências.

“No início de 2025, tivemos a atuação do La Niña, que resfria as águas do Pacífico Equatorial. Isso aumenta a intensidade das chuvas na região. Como coincidiu com nosso período chuvoso, desde fevereiro, toda a bacia amazônica registrou volumes de chuva acima do normal”, explicou o pesquisador.

Por g1 AM