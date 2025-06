Caprichoso se despede do Festival de Parintins saudado pela galera azul e branca

Após o pajé Erick Beltrão evoluir no ritual Mothokari, os itens foram até sua galera e agradeceram pela participação, ao som da toada “O Couro Vai Comer”, na saída dos artistas da arena.

Depois da evolução do pajé Erick Beltrão no ritual Mothokari, os itens foram até a torcida para agradecer o apoio, ao som da toada “O Couro Vai Comer”, enquanto deixavam a arena.

O Festival

A 58ª edição do Festival de Parintins acontece neste fim de semana e coloca em disputa os bois Caprichoso e Garantido, em um dos maiores eventos culturais do Brasil.

A cidade, localizada em uma ilha no Rio Amazonas, na divisa entre Amazonas e Pará, se transforma durante o festival: azul e vermelho tomam as ruas, as casas e o coração do povo.

Neste ano, o Caprichoso apresenta o tema “É tempo de retomada”, exaltando a força dos povos da floresta. Já o Garantido defende o tema “Boi do povo, boi do povão”, celebrando suas raízes populares.

As apresentações acontecem no Bumbódromo, com alegorias, toadas e encenações que celebram a cultura amazônica. Enquanto o Caprichoso busca o tetracampeonato, o Garantido quer voltar a vencer e conquistar seu 33º título.

A apuração ocorre na segunda-feira (30), quando será conhecido o grande campeão do festival. Ao todo, 21 itens — equivalente a quesitos — serão avaliados por dez jurados.

amazonianarede

Por Patrick Marques, g1 AM