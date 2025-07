Presidente do Boi Caprichoso acusa jurados e diz que vai revindicar vitória

Apesar das afirmações, o presidente, no entanto, não apresentou provas

Parintins- O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, acusou dois jurados de manipularem o resultado do Festival de Parintins 2025, que teve como campeão, o Boi Garantido. Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (1°), Rossy afirmou que um dos jurados teria vínculo com o Garantido enquanto o outro, teria recebido instruções para avaliar negativamente o Boi azul e branco. Apesar das afirmações, o presidente, no entanto, não apresentou provas.

Durante a coletiva na sede do do Boi Caprichoso, em Parintins, Rossy Amoedo afirmou que, dias antes do Festival, os jurados foram trocados em benefício do Garantido.

“Existe um vazamento para o outro lado, onde os nomes que foram vazados de alguma forma não agradaria o grupo que seria julgado do lado de lá, e houve a mudança. Sem chamar eu, sem chamar Fred (presidente do Garantido), foi selecionado novos jurados e no meio vieram pessoas que vieram prejudicar Parintins, a cultura do Amazonas”, disse Rossy Amoedo.

O presidente do Boi Caprichoso enfatizou que os nomes dos jurados originais estão em um envelope guardado na Prefeitura de Parintins e que a questão foi conversada dias antes com o prefeito Matheus Assayag (PSD).

“Eu fiz duas perguntas ao prefeito: houve vazamento dos nomes sorteados? O prefeito desviou a resposta. Conversamos outros assuntos e eu perguntei de novo. Ele pediu que eu me tranquilizasse, que estava sendo resolvido da melhor forma e nós confiamos”, afirmou Rossy.

O presidente informou que na quinta-feira (26), pediu o afastamento dos jurados Marcos Moreira e Hylnara Vidal, pois segundo ele, Marcos possui ligação com integrantes do Garantido e ex-jurados, sem citar que tipo de vínculo.

Rossy amoedo acusa ainda Hylnara Vidal, de ter falsificado seu currículo e ter recebido instruções que comprometeriam a integridade da avaliação.

“Os advogados estão atrás do real currículo dela. A gente acredita que é um currículo fake, montado, que ela não tem formação alguma”, enfatizou sem apresentar provas.

“Essas duas pessoas simplesmente acabaram com o festival. Chegou ao nosso conhecimento que alguém de um corpo da comissão do Garantido iria dizer para ela qual nota ela teria que dar e como ela teria que justificar aquela nota e tudo o que foi falado está com data, ela seguiu a risca”, acusou Rossy amoedo.

Rossy Amoedo afirmou ainda que um homem identificado apenas como Tardelli e que seria o presidente da comissão julgadora afastada, teria o informado sobre o recebimento de uma suposta ligação onde foi demonstrado o incomodo com uma possível vitória do Boi Caprichoso.

“(Ele) recebeu o telefonema de alguém da comissão julgadora que teria falado pra ele a seguinte frase: ‘complicado um boi ganhar quatro vezes seguida’. Essa fala ecoou para outros jurados”.

O presidente do Boi Caprichoso afirmou ainda que contestará a vitória do Garantido na Justiça.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am