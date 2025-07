Radares de velocidade começam a operar em Manaus nesta terça-feira; confira os pontos de fiscalização

Equipamentos vão monitorar o avanço de sinal vermelho e o excesso de velocidade, conforme informou o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Começa a operar, a partir desta terça-feira (1º), os novos radares de fiscalização eletrônica em 20 pontos de Manaus. Os equipamentos vão monitorar o avanço de sinal vermelho e o excesso de velocidade, conforme informou o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Ao todo, 20 trechos da cidade receberão equipamentos como controladores fixos de velocidade, lombadas eletrônicas e radares para avanço de sinal vermelho.

Durante esse período, as equipes de educação para o trânsito do IMMU estarão presentes nos pontos onde os radares foram instalados, realizando ações de orientação e conscientização com os motoristas.

A proposta é garantir que o processo de adaptação ocorra de forma educativa e preventiva, reduzindo riscos de acidentes e promovendo uma mobilidade urbana mais segura para todos.

A decisão da prefeitura também é respaldada pelos resultados positivos obtidos com a instalação anterior de radares na avenida do Turismo e no trecho conhecido como Rapidão, onde foi registrada uma redução drástica no número de vítimas fatais.

De acordo com dados do IMMU, até o dia 20 de maio de 2025 foi registrada apenas uma morte por acidente de trânsito no local, enquanto no mesmo período do ano passado foram contabilizadas sete mortes. O resultado demonstra a eficácia dos equipamentos como ferramenta de prevenção e controle viário.

Os equipamentos incluem radares fixos de controle de velocidade, lombadas eletrônicas (redutores de velocidade) e radares de avanço de sinal vermelho. Eles estão distribuídos estrategicamente em trechos com grande fluxo de veículos, histórico de acidentes ou necessidade de maior ordenamento viário.

Confira os locais de instalação dos radares

Radares de velocidade – controlador fixo

Avenida Santos Dumont/Seripa 7 – Tarumã, sentido Oeste

Avenida Santos Dumont/Seripa 8 – Tarumã, sentido Leste

Avenida Professor Nilton Lins, nº 900, Jardim Via Veneto – Flores, sentido Leste

Avenida Professor Nilton Lins, nº 851 – Flores, sentido Oeste

Avenida Torquato Tapajós, nº 5.555 – Innova – Tarumã, sentido Sul

Avenida Coronel Teixeira – em frente à 12ª Região Militar – Ponta Negra, sentido Sul

Avenida Coronel Teixeira/Supermercado Yroyak – Ponta Negra, sentido complexo turístico

Avenida das Torres/Tenente Roxana Bonessi – Nova Cidade, sentido Sul

Avenida das Torres, nº 352 – Nova Galileia – Nova Cidade, sentido Norte

Avenida Autaz Mirim – oposto ao Atacadão da Grande Circular – Coroado, sentido Sul

Avenida Autaz Mirim/Creche Maria Aparecida Silva Dantas – Zumbi dos Palmares, sentido Norte

Avenida Torquato Tapajós – frente ao Nova Era – Da Paz, sentido Sul

Avenida Torquato Tapajós – frente à Fábrica TPV – Flores, sentido Sul

Lombadas eletrônicas – redutores de velocidade

Avenida Ephigênio Salles, nº 1.835 – condomínio Bosque Imperial – Aleixo, sentido Oeste

Avenida Rodrigo Otávio/Rua das Águias – Vila Buriti, sentido Leste

Radares de avanço de sinal vermelho

Avenida Codajás/Avenida Marquês da Silveira – Petrópolis, sentido Oeste

Avenida Codajás/Avenida Marquês da Silveira – São Francisco, sentido Leste

Avenida Paraíba/Avenida André Araújo – Adrianópolis, sentido Norte

Avenida André Araújo (alça)/Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho – Adrianópolis, sentido Leste

Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho/Rua Belo Horizonte – Adrianópolis, sentido Norte

