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Greve de ônibus prevista para segunda é suspensa temporariamente em Manaus

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Divulgação / IMMU) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/amazonas/greve-de-onibus-prevista-para-segunda-e-suspensa-temporariamente-em-manaus/

Entre as principais pautas apresentadas pelos rodoviários estão o reajuste salarial de 12%

Manaus – A paralisação dos rodoviários que estava prevista para acontecer na próxima segunda-feira (18) em Manaus foi suspensa temporariamente após uma nova rodada de negociações entre representantes da categoria e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Segundo o sindicato dos trabalhadores, uma reunião foi marcada para a próxima quarta-feira (20), na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com o objetivo de discutir as reivindicações da categoria e tentar chegar a um acordo.

Entre as principais pautas apresentadas pelos rodoviários estão o reajuste salarial de 12% e a manutenção dos postos de trabalho dos cobradores do transporte coletivo.

Caso não haja consenso nas negociações, a possibilidade de paralisação total do sistema de ônibus da capital continua sendo considerada.

amazonianarede
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