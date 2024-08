Silvio Santos: real motivo da internação vem à tona e estado de saúde é atualizado

O mistério em torno da internação de Silvio Santos parece ter chegado ao fim. Nesta terça-feira (06), o jornal Folha de São Paulo revelou que o apresentador de 93 anos foi acometido por uma infecção e, por isso, permanece em observação.

Silvio havia recebido alta no último dia 20 depois de alguns dias internado em virtude da gripe H1N1. Ele se recuperava bem, até que no dia 31, passou a reclamar de cansaço. Por recomendação dos médicos, o veterano foi submetido a novos exames de rotina no dia seguinte.

Esses exames detectaram a presença de uma bactéria e Silvio começou a tomar um ciclo de antibióticos. Após rumores de que estaria com estado de saúde preocupante, o veterano apresentou melhoras no último domingo (04), depois de uma das medicações surtir efeito.

A equipe médica quer manter Silvio internado para monitorar seu quadro devido à idade avançada. O veterano ainda não tem previsão de alta, mas já tem recebido visitas de familiares; as filhas Patrícia e Rebeca Abravanel foram vistas no hospital nesta semana.

Ainda segundo a Folha, a pedido da família, a equipe do Hospital Albert Einstein tem mantido total discrição sobre a situação de Silvio. Os profissionais estão proibidos de divulgar informações sobre o estado de saúde do apresentador até mesmo internamente. Médicos e enfermeiros de plantão na emergência não têm acesso ao prontuário. Além disso, o famoso foi internado em uma área exclusiva, com entrada restrita.

Purepeople.br Matheus Queiroz