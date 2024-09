Silvio Santos é homenageado no 7 de setembro e Patrícia se emociona

A apresentadora publicou uma passeata pelo Dia da Independência do Brasil ao som da famosa marchinha de Silvio

São Paulo – Neste dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, o apresentador Silvio Santos, que morreu no dia 17 de agosto, recebeu homenagens. Patrícia Abravanel, filha de Silvio, compartilhou que ficou emocionado com os atos.

A apresentadora publicou um vídeo de uma passeata pelo Dia da Independência do Brasil ao som da famosa marchinha do apresentador.

“Me emocionei! Muito obrigada pelas homenagens do 7 de Setembro, um dia tão emblemático e importante no Brasil, e Silvio Santos sendo homenageado em diversos desfiles. Nosso coração se enche de gratidão!”, declarou a apresentadora.

Recentemente, foi anunciado que Patrícia Abravanel foi escolhida para comandar a nova temporada do Show do Milhão, clássico lançado por Silvio Santos em 1999. A atração irá ao ar a partir deste domingo (8), como quadro de sua atração.

