Shopping de Manaus promove adoção pet com todos vacinados e vermifugados

Além da adoção, o evento contará com um bate-papo gratuito sobre o tema “Mitos e verdades da alimentação pet”

Manaus – Quem deseja ampliar a família com um novo companheiro de quatro patas terá uma oportunidade especial neste sábado (18), no Amazonas Shopping. Em parceria com o Instituto On Gato, o empreendimento realiza mais um evento de adoção, das 16h às 17h30, no Pet Park, localizado na área externa do shopping, em frente à loja Marisa.

Durante a ação, estarão disponíveis para adoção cães resgatados, todos vacinados e vermifugados. Para adotar um animal, os interessados devem apresentar documento de identidade (RG), comprovante de residência e preencher o formulário de adoção disponibilizado pelo instituto.

Além da oportunidade de encontrar um novo amigo, o evento contará com um bate-papo gratuito sobre o tema “Mitos e verdades da alimentação pet”, ministrado pela nutricionista Keila Pereira. A conversa vai abordar dúvidas frequentes dos tutores sobre a alimentação adequada de cães e gatos, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida dos animais.

De acordo com a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, a iniciativa busca incentivar a adoção responsável e proporcionar uma programação voltada ao cuidado com os animais de estimação.

“O Amazonas Shopping é um espaço pensado para toda a família, e isso inclui os pets. Ficamos felizes em promover mais uma ação de adoção responsável, dando a esses animais a oportunidade de encontrar um novo lar. Além disso, o bate-papo com a nutricionista traz informação de qualidade para quem já é tutor ou pretende adotar um pet, reforçando a importância dos cuidados com a saúde e a alimentação dos animais”, destaca Ivanna Passos.

O Pet Park do Amazonas Shopping é o primeiro espaço do segmento instalado em um centro de compras no Amazonas. O ambiente conta com circuito agility equipado com obstáculos, rampas, túneis, escadas e bastões, além de cenários instagramáveis, bebedouro e área de convivência, tudo ambientado com temática pet. O espaço está preparado para receber animais de pequeno e grande porte.

Aberto ao público, o Pet Park funciona diariamente, acompanhando o horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

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Com informações da Assessoria Portal d24am