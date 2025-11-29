Shopping apresenta o espetáculo ‘O Fabuloso Circo de Natal’ neste sábado

Inspirado nas grandes lonas de circo, o espetáculo combina humor, acrobacias e narrativa afetiva para celebrar a chegada do período festivo

Manaus- O ‘Fabuloso Circo de Natal’ será a grande atração do fim de semana no Amazonas Shopping, transformando o espaço em um cenário de fantasia, luz e alegria para toda a família. O espetáculo, que mistura tradição natalina com números circenses, acontece neste sábado (29), às 18h, na Praça de Eventos Rio Negro.

A apresentação reúne personagens como palhaços, bailarina, biscoito de gengibre, malabaristas e, claro, a presença especial do Papai Noel — tudo embalado por trilha musical temática e efeitos cênicos que criam um clima lúdico e envolvente.

Inspirado nas grandes lonas de circo, o espetáculo combina humor, acrobacias e narrativa afetiva para celebrar a chegada do período festivo. A cada número, o público é convidado a entrar no universo imaginário que acompanha o Natal, em um show preparado para encantar crianças e adultos. A produção retorna ao Amazonas Shopping após edições anteriores que conquistaram o público pela estética vibrante, personagens carismáticos e interação com a plateia.

A apresentação integra a programação natalina do centro de compras. Além do espetáculo, os visitantes podem conferir a decoração temática inspirada no universo circense, com árvore de 12 metros que gira, ursos gigantes, malabarista em tecido e um conjunto de luzes e elementos cenográficos que transformam a Praça de Eventos em um grande picadeiro natalino. O espaço conta, ainda, com seis atrações interativas, como labirinto, corrida de presente e desafio do choque, para diversão de toda a família.

O Papai Noel também segue recebendo o público no espaço montado especialmente para ele. As visitas acontecem de terça a sexta-feira, das 17h às 21h, e aos sábados e domingos, das 15h às 17h30 e das 18h às 21h.

Sorteio – Como parte da temporada natalina, o Amazonas Shopping também está realizando uma campanha que vai sortear um Chevrolet Spark EUV Activ, SUV 100% elétrico. Para concorrer, é preciso integrar o Programa de Benefícios do shopping.

Para isso, basta baixar o aplicativo “Amazonas Shopping”, registrar as notas fiscais das compras realizadas dentro do período da promoção e aguardar o resultado. A quantidade de números da sorte varia conforme a categoria do participante: 1 Estrela dá direito a 1 número, 2 Estrelas garantem 5 e 3 Estrelas rendem 10. A promoção segue até 31 de dezembro, com sorteio agendado para 14 de janeiro, pela Loteria Federal.

