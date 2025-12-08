Mais de 450 mil domicílios no Amazonas estão em áreas consideradas favelas, aponta IBGE

Ao todo, o estado reúne 398 favelas, e 60% delas estão na capital, Manaus.

O Amazonas tem 453,1 mil domicílios em áreas classificadas como favelas ou comunidades urbanas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados mostram que cerca de 1,4 milhão de pessoas vivem nessas localidades, a maioria em Manaus, que concentra a maior parte dessas áreas e dos moradores que vivem nelas.

Os dados fazem parte da divulgação Censo Demográfico 2022: Características urbanísticas do entorno dos domicílios nas Favelas e Comunidades Urbanas.

Segundo o IBGE, as favelas e comunidades urbanas de Manaus que tinham maior quantidade de domicílios em 2022 estavam em:

São Lucas: 17.821 domicílios;

Cidade de Deus / Alfredo Nascimento: 17.632;

Zumbi dos Palmares / Nova Luz: 11.273.

Já a menor quantidade de domicílios em favelas e comunidades urbanas da capital foi identificada na Comunidade Distrito Industrial (8 domicílios); na Rua Atleta (45 domicílios) e na invasão Janjão (50 domicílios).

O maior número de moradores foi encontrado na Cidade de Deus/Alfredo Nascimento, na Comunidade São Lucas e no Zumbi dos Palmares

A maioria dos moradores dessas áreas vive em locais com algum grau de urbanização. De acordo com o IBGE:

91,9% vivem em vias pavimentadas.

Apenas 7,9% dos domicílios ficam em ruas com capacidade máxima para circulação de carros e vans, o que indica vias mais estreitas.

Por outro lado, cerca de 80% das vias permitem a passagem de caminhões ou ônibus.

Acessibilidade e mobilidade

As condições de mobilidade são um dos principais desafios apontados pelo levantamento. Em Manaus, só 6,6% dos domicílios em favelas têm ponto de ônibus ou van na própria via. As calçadas estão presentes em 70,5% das ruas, índice bem menor que o observado nas áreas formais, onde chega a 92,4%.

Rampas para cadeirantes são ainda mais raras: apenas 1,7% das vias contam com o recurso, contra 14,6% fora das favelas.

Iluminação pública

A iluminação pública atinge 91,6% dos domicílios em áreas informais no estado, número inferior ao das áreas formais (98,3%), mas ainda considerado alto. Em Manaus, comunidades como Zumbi/Nova Luz chegam a registrar 97,8% das vias iluminadas.

Arborização

A presença de árvores nas vias é menor nas favelas: só 36,2% delas têm arborização, enquanto nas áreas formais o índice sobe para 55%. Algumas comunidades destoam desse cenário, como Zumbi/Nova Luz, que chega a 57,9%, seguida de Grande Vitória e Santa Etelvina.

Aquavias

O IBGE também identificou 249 domicílios localizados em áreas de aquavias, onde a circulação é feita por vias fluviais. As casas reúnem 966 moradores em todo o estado.

