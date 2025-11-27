Sesi e Senai abrem 500 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes no Amazonas; veja como participar

Por
redação Amazonia na Rede II
-
Senai Amazonas abre vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento — Foto: Divulgação/Senai

A iniciativa é voltada a jovens de 18 a 29 anos, com Ensino Fundamental completo, que desejam concluir o Ensino Médio.

O Serviço Social da Indústria (Sesi Amazonas) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas) estão com inscrições abertas para 500 vagas gratuitas do Projeto SEJA PRO + Trabalho e Emprego. As inscrições são realizadas até as 12h de sexta-feira (28). As formações de qualificação profissional serão realizadas entre dezembro a março de 2026, nas escolas do Sesi e Senai, em Manaus.

A iniciativa é gratuita e voltada a jovens de 18 a 29 anos, com Ensino Fundamental completo, que desejam concluir o Ensino Médio. Os cursos serão ofertados nas modalidades presencial e semipresencial.

Inscrição

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário disponível no site . Cada candidato pode se inscrever em apenas uma opção da Nova EJA Profissionalizante e em apenas um curso de qualificação oferecido pelo Senai. Pessoas com deficiência podem se inscrever e devem declarar, no formulário, os recursos de acessibilidade necessários.

As vagas da EJA Ensino Médio são gratuitas, porém os alunos devem arcar com transporte e alimentação. Já os estudantes contemplados nos cursos profissionalizantes do Senai receberão uma bolsa permanência de R$ 300, destinada a apoiar despesas de deslocamento e alimentação. A manutenção da bolsa depende da frequência mínima de 75% nas aulas.

ursos profissionalizantes oferecidos são:

Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial;

Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial Operador de Linha de Montagem;

Almoxarife;

Logística de Suplementos e Eletricista de Instalações Prediais

Os selecionados serão contatados pelo Sesi por e-mail ou WhatsApp e terão cinco dias corridos, a partir do primeiro dia útil após o contato, para efetivar a matrícula. Caso o candidato não compareça dentro do prazo, a vaga será repassada ao próximo da lista de espera.

amazonianarede
Por g1 AM

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.