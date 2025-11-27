Sesi e Senai abrem 500 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes no Amazonas; veja como participar

A iniciativa é voltada a jovens de 18 a 29 anos, com Ensino Fundamental completo, que desejam concluir o Ensino Médio.

O Serviço Social da Indústria (Sesi Amazonas) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas) estão com inscrições abertas para 500 vagas gratuitas do Projeto SEJA PRO + Trabalho e Emprego. As inscrições são realizadas até as 12h de sexta-feira (28). As formações de qualificação profissional serão realizadas entre dezembro a março de 2026, nas escolas do Sesi e Senai, em Manaus.

A iniciativa é gratuita e voltada a jovens de 18 a 29 anos, com Ensino Fundamental completo, que desejam concluir o Ensino Médio. Os cursos serão ofertados nas modalidades presencial e semipresencial.

Inscrição

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário disponível no site . Cada candidato pode se inscrever em apenas uma opção da Nova EJA Profissionalizante e em apenas um curso de qualificação oferecido pelo Senai. Pessoas com deficiência podem se inscrever e devem declarar, no formulário, os recursos de acessibilidade necessários.

As vagas da EJA Ensino Médio são gratuitas, porém os alunos devem arcar com transporte e alimentação. Já os estudantes contemplados nos cursos profissionalizantes do Senai receberão uma bolsa permanência de R$ 300, destinada a apoiar despesas de deslocamento e alimentação. A manutenção da bolsa depende da frequência mínima de 75% nas aulas.

ursos profissionalizantes oferecidos são:

Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial;

Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial Operador de Linha de Montagem;

Almoxarife;

Logística de Suplementos e Eletricista de Instalações Prediais

Os selecionados serão contatados pelo Sesi por e-mail ou WhatsApp e terão cinco dias corridos, a partir do primeiro dia útil após o contato, para efetivar a matrícula. Caso o candidato não compareça dentro do prazo, a vaga será repassada ao próximo da lista de espera.

amazonianarede

Por g1 AM