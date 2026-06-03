Feriado de Corpus Christi muda horários do comércio e shoppings em Manaus; confira programação

A Fecomércio Amazonas divulgou as mudanças para o feriado. Na região do Centro da capital, o horário sugerido é de 8h às 12h.

A celebração de Corpus Christi, na quinta-feira (4), vai modificar os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus.

A Fecomércio Amazonas divulgou as mudanças para o feriado. Na região do Centro da capital, o horário sugerido é de 8h às 12h. Confira abaixo a programação dos shoppings na capital do Amazonas.

Shoppings

Grande Circular: Lojas âncoras e quiosques: 14h às 21h ; Praça de alimentação: 12h às 21h; Academia: 8h às 20h; Boliche: A partir das 15h

Manaus ViaNorte: Lojas âncora: 12h às 21h; Lojas e quiosques: 14h às 21h; Praça de alimentação: 12h às 21h; Supermercado: 7h às 21h; Cinema: conforme programação

Manaus Plaza Shopping: Lojas e quiosques: 14h às 20h; Praça de alimentação: 12h às 21h; Academia: 8h às 18h; Supermercado: 8h às 20h; Cinema: conforme programação

Manauara Shopping: Lojas âncora: 12h às 21h; Lojas satélites: 14h às 21h; Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

Shopping Ponta Negra: Lojas âncoras e megalojas: 12h às 21h; Demais lojas: 14h às 21h; Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h; Cinema: conforme programação

Amazonas Shopping: Lojas âncoras: 12h às 2h; Praça de alimentação: 12h às 2h; Demais lojas: 14h às 21h; Supermercado: 8h às 22h; Academia: 8h às 17h

Millennium Shopping: Lojas âncoras e quiosques: 14h às 20h; Praça de alimentação: 12h às 20h; • Cinema: a partir das 13h30

Studio 5 Shopping: Praça de alimentação: 12h às 21h; Lojas âncora e quiosques: 14h às 21h; Praça de alimentação de lazer: 12h às 22h

Shopping São José: Lojas e quiosques: 10h às 16h; Praça de alimentação: 12h às 16h; Academia: 8h às 17h; Supermercado: 10h às 16h.

Sumaúma Park Shopping: Todas as operações: 10h às 22h; Shopping Cidade Leste; Todas as operações: 9h às 18h

Shopping Cecomiz: sem funcionamento.

amazonianarede

Por g1 AM