Amazonas registra média de 17 casos de estelionato por dia; veja os golpes mais comuns e como se proteger

Estelionato é um crime em que o autor obtém vantagem financeira por meio de fraude, engano ou mentira, causando prejuízo à vítima.

O Amazonas registrou 2.151 casos de estelionato entre janeiro e abril deste ano, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O número representa uma média de 17 ocorrências por dia e acende o alerta para os golpes aplicados pela internet, telefone e aplicativos de mensagens.

O estelionato é um crime em que o autor obtém vantagem financeira por meio de fraude, engano ou mentira, causando prejuízo à vítima. Entre os golpes mais frequentes estão o do PIX, do falso parente e o da falsa central bancária.

No golpe do Pix, criminosos usam falsas promoções, pedidos de ajuda ou comprovantes adulterados para convencer a vítima a transferir dinheiro. Já no golpe do falso parente, os estelionatários entram em contato por aplicativos de mensagens usando outro número de telefone e se passam por familiares para pedir transferências em situações supostamente urgentes.

Outro crime comum é o da falsa central bancária. Nesse caso, os golpistas ligam para a vítima fingindo ser funcionários de instituições financeiras e alegam movimentações suspeitas na conta para obter senhas, códigos ou autorizar transferências.

Também estão entre os golpes mais registrados os falsos empréstimos, falsas oportunidades de investimento, vendas online fraudulentas, boletos adulterados, clonagem de WhatsApp, falsas ofertas de emprego e leilões inexistentes.

Os criminosos ainda utilizam estratégias como relacionamentos virtuais para pedir dinheiro, retenção de cartões em caixas eletrônicos e abordagens presenciais se passando por funcionários de empresas ou prestadores de serviço para obter dados pessoais.

Influenciador preso por aplicar golpes usando perfis falsos

Um caso recente investigado pela Polícia Civil do Amazonas chamou atenção pela forma de atuação dos criminosos. O influenciador digital Mel Gibson Batista Amazonas, conhecido como Gui Sena, de 29 anos, foi preso em Manaus suspeito de criar perfis falsos de celebridades e autoridades para pedir dinheiro nas redes sociais.

Segundo a polícia, ele se passava por figuras públicas, entre elas a ex-BBB e cunhã-poranga Isabelle Nogueira, para enganar vítimas e solicitar transferências via PIX

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, o suspeito confessou os crimes e teria arrecadado mais de R$ 40 mil entre 2025 e 2026. A investigação aponta que ele utilizava chaves Pix de familiares e pessoas próximas para receber os valores e dificultar sua identificação.

Durante a prisão, realizada no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, policiais apreenderam diversos chips de telefone que seriam usados na prática dos golpes.

Entre as vítimas estão a própria Isabelle Nogueira, familiares dela, empresários e proprietários de portais de notícias. O influenciador deve responder pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica.

Como evitar golpes

Especialistas orientam a desconfiar de pedidos de dinheiro feitos por aplicativos de mensagens, confirmar informações diretamente com familiares ou empresas e evitar clicar em links enviados por desconhecidos.

Também é importante verificar a autenticidade de boletos, desconfiar de promessas de lucro fácil e nunca fornecer senhas, códigos de segurança ou dados bancários por telefone.

O que fazer se for vítima

Caso seja vítima de um golpe, a orientação é registrar imediatamente um boletim de ocorrência, comunicar o banco ou instituição financeira envolvida e guardar todas as provas, como mensagens, comprovantes de pagamento, números de telefone e e-mails.

Também é recomendável solicitar o bloqueio de contas ou cartões, quando necessário, e acompanhar a investigação junto à Polícia Civil.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus