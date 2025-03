Sequestradores de gerente de banco são mortos em confronto com a polícia no AM

Na operação, foram apreendidos uma pistola 380, um revólver calibre 38, munições, R$ 4.398 e diversos objetos furtados da residência, como relógios, anéis, cordões, pulseiras, brincos e um celular.

Dois homens, de 22 e 35 anos, morreram em um confronto com a Polícia Militar após sequestrarem um gerente de agência bancária e sua família na madrugada de sábado (1º), em Ipixuna, no interior do Amazonas.

A ação começou quando os sequestradores levaram as vítimas para a residência do gerente. Ao perceberem a chegada de equipes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os suspeitos libertaram os reféns e tentaram se esconder no forro da casa.

Durante a negociação com a PM, os suspeitos reagiram e dispararam contra os policiais, que revidaram. Ambos os suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Na operação, foram apreendidos uma pistola 380, um revólver calibre 38, munições, R$ 4.398 e diversos objetos furtados da residência, como relógios, anéis, cordões, pulseiras, brincos e um celular.

O caso foi registrado na 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Ipixuna, e as autoridades continuam à procura de um terceiro suspeito, que teria ajudado na fuga da dupla.

amazonianarede

Por g1 AM