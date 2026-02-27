Seleção Feminina enfrenta Costa Rica em amistoso nesta sexta-feira

As equipes já se enfrentaram em cinco oportunidades. Nas cinco vezes, a Amarelinha saiu vitoriosa

Costa Rica – A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Costa Rica em um amistoso nesta sexta-feira (27). O duelo será no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, na Costa Rica, às 22h (de Brasília).

As equipes já se enfrentaram em cinco oportunidades. Nas cinco vezes, a Amarelinha saiu vitoriosa. São 20 gols feitos pela Seleção Brasileira e apenas um sofrido.

O último encontro entre as equipes foi em 2016, no Torneio Internacional de Manaus. O jogo foi realizado na Arena da Amazônia e o Brasil venceu por 6 a 0. Vale destacar que Tamires, Gabi Zanotti e Bia Zaneratto, marcaram nesta partida e foram convocadas pelo técnico Arthur Elias para o jogo desta sexta.

O duelo entre Brasil e Costa Rica marca a estreia da Seleção Brasileira na temporada de 2026. Além deste confronto, a Amarelinha ainda irá enfrentar Venezuela e México nesta Data FIFA.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am