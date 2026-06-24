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Segurança do AM intensifica abordagens em embarcações em Parintins

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Carla Albuquerque/SSP-AM) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/amazonas/forcas-de-seguranca-intensificam-abordagens-em-embarcacoes-em-parintins/

As ações são realizadas de forma integrada entre PC-AM e PMAM visando coibir crimes como tráfico de drogas

Parintins – As Forças de Segurança do Amazonas intensificaram as abordagens às embarcações na orla de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). As ações são realizadas pela Delegacia Fluvial da Polícia Civil (PC-AM) de forma conjunta com a Polícia Militar (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental e visam coibir crimes como o tráfico de drogas e roubos, no escopo da operação Segurança Presente.

Nesta quarta-feira (24), o secretário da SSP-AM esteve acompanhando as ações. “Essa abordagem é uma abordagem integrada justamente para verificar a situação da embarcação e verificando, nesse caso aqui, carga, pessoal, coibindo o tráfico de drogas, violência contra a violência adolescente e roubos. É uma operação integrada que reúne todas as forças de segurança e esse patrulhamento é feito diuturnamente”, informou Anézio Paiva.

O secretário destacou que o patrulhamento fluvial no município foi reforçado a partir do deslocamento da Base Tiradentes, que recebeu reforço ainda maior com a chegada da Base Paulo Pinto Nery. Essas são duas das cinco unidades fluviais coordenadas pela SSP-AM e contam com apoio de três lanchas blindadas.

Para o comandante de embarcação, Thiago Machado, as operações e abordagens são importantes para manutenção e fortalecimento da segurança de quem precisa dos rios para trabalhar. “O trabalho é muito importante e está sendo muito bem aproveitado pela gente. A segurança nos rios está muito melhor. E a gente está ganhando com essa abordagem e quanto mais segurança, melhor”, frisou.

amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am

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