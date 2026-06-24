Rodoviários suspendem paralisação no transporte público de Manaus

Pagamento do adiantamento salarial foi garantido para segunda-feira (29)

Manaus – O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, anunciou nesta terça-feira (23) a suspensão da paralisação prevista para o transporte público municipal no período da tarde.

De acordo com o presidente, a mobilização foi motivada pelo atraso no pagamento do adiantamento quinzenal dos trabalhadores da categoria.

A decisão ocorreu após o agendamento de uma reunião com a Prefeitura de Manaus para a próxima segunda-feira (29). Também foi confirmado que o adiantamento salarial (vale) será pago na mesma data.

“Faremos de tudo para que esses atrasos se encerrem definitivamente e os trabalhadores passem a receber rigorosamente na data correta”, afirmou Givancir Oliveira.

A greve prevista foi suspensa e a categoria afirma esperar uma resposta definitiva sobre o impasse na próxima segunda-feira(29).

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Por D24