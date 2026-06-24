Governo do Amazonas divulga boletim da cheia no estado nesta quarta-feira

Informativo traz atualizações do monitoramento dos rios e ações de assistência à população afetada

Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, divulga, nesta quarta-feira (24), o boletim semanal com informações atualizadas sobre a cheia no estado.

De acordo com decretos municipais, 24 municípios seguem em situação de emergência: Atalaia do Norte, Anamã, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins e Uarini.

Outros 16 municípios estão em nível de alerta: Alvarães, Amaturá, Anori, Borba, Caapiranga, Coari, Codajás, Envira, Fonte Boa, Iranduba, Japurá, Manaquiri, Maraã, Nova Olinda do Norte, Pauini e São Paulo de Olivença.

Em situação de atenção, são 22 municípios: Apuí, Autazes, Barcelos, Beruri, Boa Vista do Ramos, Humaitá, Itacoatiara, Itapiranga, Manaus, Manicoré, Maués, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumā, Silves, Urucará e Urucurituba.

Até o momento, a estimativa é de 223.259 pessoas afetadas pelas inundações, em todo o Amazonas.

Na primeira etapa da Operação Cheia 2026, o Governo do Amazonas enviou 598 toneladas de ajuda humanitária para municípios das calhas do Juruá e do Purus, regiões mais impactadas pela subida dos rios neste ano. A ação contempla o envio de 26 mil cestas básicas.

Desse total, 14 mil cestas, equivalentes a 322 toneladas, serão destinadas aos municípios da calha do Juruá. Outras 12 mil cestas, correspondentes a 276 toneladas, seguirão para a calha do Purus.

A Defesa Civil do Amazonas já enviou, em 2026, um total de 147 kits de purificadores de água do projeto Água Boa para 23 municípios do estado. A iniciativa tem como objetivo combater a crise hídrica enfrentada durante os períodos de cheia e estiagem, garantindo o acesso à água potável para as populações ribeirinhas.

Os municípios beneficiados com o envio dos purificadores foram Amaturá, Apuí, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Jutaí, Maraã, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Sebastião do Uatumã, Tonantins, Urucará e Urucurituba.

Monitoramento

A Defesa Civil do Estado informa que o monitoramento da cheia é contínuo e realizado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, responsável por acompanhar os níveis dos rios ao longo de todo o ano. O Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais também segue trabalhando nas ações para minimizar os impactos da cheia aos afetados.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am