SEBRAE oferece dicas profissionais com evento on line

Que tal um cafezinho virtual com três especialistas para ganhar várias dicas profissionais? Inscreva-se no Café Com Especialista, evento online e gratuito do Sebrae e do Negócio a Negócio para você alavancar suas vendas!

Dia 30 de agosto, a partir das 19h, com os empresários Carlos Oshiro, Beto Pontes e Aline Magalhães, com Rozana Trilha moderando esse café cheio de conteúdo!

O link está na bio e as vagas são limitadas. Aproveite e marque os amigos que também não podem perder essa oportunidade!

#empreendedorismo #sebrae @carlososhiro @farofadaelma @amandabeauty

amazonianarede

sebraeam