Cidade Empreendedora lança XII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

Iniciativa visa identificar, divulgar e difundir práticas bem-sucedidas da administração pública municipal

O Sebrae Amazonas, através do Programa Cidade Empreendedora, anunciou hoje o lançamento da XII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) em uma transmissão ao vivo realizada na manhã desta sexta-feira (1). A premiação tem como objetivo reconhecer e destacar as melhores práticas da administração pública municipal que tenham contribuído para o fortalecimento do ambiente de negócios para micro e pequenas empresas, bem como para o desenvolvimento socioterritorial dos municípios brasileiros.

O prêmio é parte de um esforço nacional para identificar, valorizar e promover iniciativas municipais que estimulem o empreendedorismo e a prosperidade das micro e pequenas empresas em todo o Brasil. Esta premiação representa uma oportunidade única para as prefeituras mostrarem como estão comprometidas em criar um ambiente favorável ao crescimento econômico local.

As inscrições para o PSPE estarão abertas até o dia 30 de novembro e podem ser realizadas por meio do site oficial do prêmio: https://prefeituraempreendedora.sebrae.com.br/. A premiação vai selecionar e premiar as melhores iniciativas do setor público municipal, nas categorias: Simplificação & Fomento ao Empreendedorismo, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Produtiva, Turismo & Identidade Territorial, Sustentabilidade & Meio Ambiente, Empreendedorismo Rural, Cidade Empreendedora e Governança Territorial.

O edital do PSPE descreve os critérios de elegibilidade, as categorias premiadas, os documentos necessários para a inscrição, os prazos e outras informações relevantes. É uma leitura essencial para as prefeituras que desejam participar e competir por este reconhecimento nacional.

A diretora superintendente do Sebrae Amazonas, Ananda Carvalho Normando Pessôa, enfatiza a importância do PSPE como um reconhecimento aos esforços e resultados alcançados pelos municípios por meio de projetos que incentivam o empreendedorismo, fomentam a inclusão produtiva, desburocratizam processos e simplificam o ambiente de negócios em cada localidade.

“O Sebrae reconhece que o verdadeiro desenvolvimento de um estado está nas prefeituras por meio dos seus projetos, por meio da facilidade que a prefeitura coloca para que sua população possa empreender, gerar renda e gerar emprego naquela localidade”, explica a superintendente.

A analista técnica responsável pelo PSPE, Karina Carvalho, destaca que o prêmio busca valorizar as conquistas locais das prefeituras e reconhecer prefeitos que tenham implementado projetos com resultados comprovados de estímulo ao desenvolvimento dos pequenos negócios, baseados na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e na Lei de Liberdade Econômica. A analista também comenta que a instituição está disponível para tirar dúvidas e ajudar as prefeituras que têm interesse em fazer a inscrição para concorrer a premiação

“O edital do Prefeitura Empreendedora já está disponível no site www.prefeituraempreendedora.sebrae.com.br e as inscrições vão até o dia 30 de novembro, e o Sebrae está disponível para atender as prefeituras municipais que queiram suporte no ato da inscrição”, elucida Carvalho.

O PSPE possui duas fases: a fase estadual e a fase nacional. Na fase estadual, as prefeituras concorrem dentro de seus estados, sendo reconhecidas as melhores práticas em nível estadual. Os vencedores estaduais têm a oportunidade de representar seus estados na fase nacional, onde serão avaliados e premiados em âmbito nacional.

Este prêmio nacional desempenha um papel vital no fortalecimento da economia local, na criação de oportunidades de emprego e na melhoria da qualidade de vida das comunidades. Por meio do PSPE, as prefeituras podem ser reconhecidas como agentes de transformação e inovação em suas regiões, contribuindo para o crescimento sustentável do país como um todo.