Saiba o motivo que impede Isabelle e Matheus de anunciarem o término

A informação sobre o motivo pelo qual o casal ainda não anunciou o término foi revelada pelo jornalista Léo Dias

São Paulo- Isabelle Nogueira e Matteus Amaral estão prestes a anunciar o fim do relacionamento, segundo o jornalista Léo Dias. De acordo com o comunicador, o casal ainda não anunciou o fim do noivado, por medo de desapontar os fãs que criaram o ship “Mabelle”.

Segundo o que foi apurado pelo jornalista, o casal afirma que a rotina pesada de eventos tem impedido de os dois passarem tempo juntos. Com isso, a relação acabou esfriando e Isabelle e Matteus já chegaram a um consenso de que o ideal é por um fim na relação.

No entanto, o medo de desapontar fãs que, desde o fim do BBB24, pressionam o casal a expor o relacionamento nas redes sociais tem impedido o anúncio. Matteus chegou a negar ao Portal LeoDias a crise no noivado neste último final de semana, mas a verdade é que segundo o jornalista o noivado está por um fio.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am