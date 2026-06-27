Primeira noite de Garantido e Caprichoso encerra sem registros de ocorrências

Policiamento esteve reforçado em todas as áreas da cidade com ações da PMAM e PC-AM e apoio do CBMAM e da SSP

Parintins – Com uma atuação integrada, as Forças de Segurança do Amazonas (SSP-AM) encerraram a primeira noite do Festival de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) sem registro de ocorrências. Durante todo o evento, todos os perímetros estavam sendo monitorados em tempo real por operadores das câmeras de segurança em apoio às ações da Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros (CBMAM) e Polícia Científica.

O monitoramento foi ativado dentro do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC-L), coordenado pela SSP-AM, a partir da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi).

“Estamos encerrando essa primeira noite do Festival sem nenhuma ocorrência. Estivemos aqui acompanhando esse trabalho para que nossos brincantes e moradores pudessem se divertir à vontade de forma segura e é desta forma que seguiremos aqui Ilha e em todo o estado”, falou o secretário da SSP-AM, Anézio Paiva.

Dentro do CICC-L estiveram presentes, além das Forças de Segurança, representantes dos demais órgãos estaduais, municipais e federais, que estavam com entregas diretas durante a apresentação de Garantido e Caprichoso.

Todo o mesmo aparato estará em atividade, também, neste sábado para fortalecer a segurança da população em Parintins. “As reuniões de alinhamento fazem parte da nossa rotina, para mitigar qualquer possível impacto seja na questão da segurança pública, na saúde, trânsito, enfim, ajustamos tudo para que quem esteja em Parintins não tenham nenhum tipo de problema e se tiver, possamos resolver da melhor maneira possível”, frisou o secretário executivo de planejamento integrado da SSP, coronel Almir Cavalcante.

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Com informações da Assessoria Portal d24am