Evento gratuito terá transmissão do jogo do Brasil e atrações musicais no Centro de Manaus

Seleção Brasileira entra em campo pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026 diante do Haiti.

Torcedores poderão acompanhar o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo nesta sexta-feira (19), durante a Fan Fest da Copa do Mundo, no Centro de Manaus. O evento começa às 19h e terá transmissão da partida em um telão, além de atrações musicais.

A programação terá shows antes e depois do confronto. A banda Marrakesh abre a noite com apresentações de axé e outros ritmos. Durante o intervalo do jogo, a DJ Rafa Militão comandará a música para o público.

A Seleção Brasileira entra em campo pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026 diante do Haiti. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.

A transmissão oficial da partida será exibida no telão nos minutos que antecedem o início do jogo. Após o apito final, o cantor Bernardo Nunes encerra a programação com um show de arrocha e sertanejo pop.

A apresentação do evento ficará por conta da apresentadora Suelen Gonzaga, que também fará interações com o público. A programação segue até as 23h30.

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Por g1 AM — Manaus