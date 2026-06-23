Concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas é homologado com previsão de início de convocação em julho

Certame ofereceu 363 vagas em diferentes áreas de atuação. Do total de vagas ofertadas, 100 são para provimento imediato e 263 para formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior.

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) assinou nesta segunda-feira (22) a homologação do concurso público realizado em 2025. A expectativa da Comissão de Aprovados é de que as nomeações ocorram ainda no mês de julho por conta das vedações eleitorais e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A homologação foi assinada pelo presidente da Aleam, deputado estadual Adjuto Afonso (União Brasil), no Plenário Ruy Araújo, na presença de outros deputados, membros da Comissão e do diretor-geral Wander Motta, durante a sessão plenária desta segunda-feira.

Aprovada em segundo lugar para o cargo de procuradora, Kizia Sampaio afirmou que a expectativa de integrar o quadro jurídico da Aleam é bastante positiva.

“Estamos muito satisfeitos e com as melhores expectativas para a nomeação e para contribuir com o nosso trabalho. Para nossa grata surpresa, pensamos que seria apenas uma reunião, mas a homologação foi assinada e saímos com a excelente notícia de que o ato foi concretizado”, destacou a candidata aprovada.

O concurso

O certame ofereceu 363 vagas em diferentes áreas de atuação. Do total de vagas ofertadas, 100 são para provimento imediato e 263 para formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior.

A lista de aprovados pode ser consultada no proprio clicando aqui.

Entre os cargos estão Analista de Controle, Assessor Jurídico, Procurador, Administrador, Analista de Sistemas, Assistente Social, Bibliotecário, Jornalista, Médico, Psicólogo, Pedagogo e Técnico Administrativo, além de outras funções técnicas e especializadas.

Confira os salários previstos por nível e cargo abaixo:

Nível médio: R$ 3.300 + R$ 1.500 de auxílio-alimentação;

Nível superior: R$ 4.400 + R$ 1.500 de auxílio-alimentação;

Assessor Jurídico: R$ 16.400 + R$ 1.500;

Analista de Controle: R$ 19.200 + R$ 1.500;

Procurador: R$ 30 mil + R$ 1.500.

O concurso público da Aleam foi realizado em 14 de dezembro do ano passado. Na épóca, 8.912 realizaram a prova para concorrer às vagas de nível superior, enquanto 18.646 fizeram as provas para os cargos de nível médio.

A asbtenção registrada para o cargo de nível superior foi de 34,49%, com cerca de 4,6 mil faltosos, enquanto para os cargos de nível médio a abstenção chegou a 36,30%, ou 10,6 mil. Os dados são da FGV.

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Por g1 AM — Manaus