Rodoviários retomam atividades após paralisação no Terminal 1 por atraso no vale-alimentação em Manaus

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, Givancir Oliveira, os trabalhadores decidiram interromper as atividades por conta própria.

Os rodoviários retomaram as atividades após paralisarem a circulação de ônibus no Terminal 1, no Centro de Manaus, na tarde desta terça-feira (25). O protesto começou por volta das 13h30 e foi motivado pelo atraso no pagamento do vale-alimentação, que deveria ter sido depositado no último dia 20.

Com a paralisação, ônibus de várias linhas ficaram estacionados em fila dentro do terminal, o que afetou a saída dos veículos e prejudicou passageiros que dependem do transporte coletivo.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, Givancir Oliveira, a decisão de parar foi tomada pelo trabalhadores como forma de pressionar o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) a regularizar o benefício. Segundo ele, o ato não foi uma decisão do sindicato.

A universitária Viviane Lopes contou à Rede Amazônica que a paralisação causou transtorno na sua rotina.

“Tivemos que soltar lá na Constantino. Fazem essas greves e eu concordo porque eles não estão recebendo. Mas a gente passa por constrangimento.

Estão indenizando a população? Não estão. E o que acontece? Tudo parado, sem poder voltar pra casa. E a gente passa por essa palhaçada todo o tempo”, disse.

Já a funcionário pública, Claudeci Azevedo, disse que foi informada sobre a paralisação pelo motorista entre os bairros da Cachoeirinha e Centro.

“Olha, eu acho assim que estão precisando de dinheiro, eles trabalham para receber. Então eu sou a favor dessa paralisação. Porque se tem um prazo de pagamento, por que que não pagam?”

O g1 entrou em contato com o Sinetram, mas não obteve retorno sobre o atraso no pagamento até a publicação desta reportagem.

amazonianarede

Por g1 AM