Rodoviários anunciam paralisação total dos ônibus em Manaus

Rodoviários dizem que greve só termina após pagamento dos salários e orientam passageiros a buscar rotas alternativas

Manaus – O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, anunciou na tarde desta segunda-feira (20) a paralisação total do transporte público na capital.

Segundo o líder da categoria, a decisão foi tomada em razão dos constantes atrasos no pagamento dos salários dos rodoviários. Em vídeo divulgado nas redes sociais do sindicato, Givancir afirmou que os trabalhadores estão cansados de esperar uma solução.

“Não há outra alternativa a não ser cruzar os braços. A categoria cansou de promessas”, declarou.

A paralisação foi anunciada mesmo após decisão da Justiça do Trabalho, que determinou a aplicação de multa diária de R$ 5 mil, limitada a R$ 100 mil, às empresas de transporte coletivo que atrasarem o pagamento dos salários dos rodoviários.

A categoria informou que não há previsão para a retomada da circulação dos ônibus até que os salários sejam integralmente pagos aos trabalhadores. O sindicato orienta a população a buscar rotas e meios de transporte alternativos enquanto durar a paralisação.

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Por D24 Portal d24am