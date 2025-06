Rio Negro está a menos de 5 centímetros para alcançar Inundação Severa

Os dados são do Serviço de Alerta de Eventos Críticos (Sace), do Serviço Geológico do Brasil (SGB)

Manaus – O Rio Negro está a menos de 5 centímetros de alcançar a Cota de Inundação Severa, que é de 29 metros. Nesta terça-feira (17), o rio alcançou a cota de 28,9 metros. Os dados são do Serviço de Alerta de Eventos Críticos (Sace), do Serviço Geológico do Brasil (SGB), que nesta terça-feira (17) emitiu o 24º Boletim Hidrológico da Bacia do Amazonas.

De acordo com a SGB, a cota de inundação severa é o nível do rio, definido com base em dados da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A marca serve de alerta para a adoção de medidas de prevenção e resposta aos danos causados pela cheia.

Segundo o 23° Boletim Hidrológico da Bacia do Amazonas, do Sistema de Alerta Hidrológico (SAH/SGB/CRPM), divulgado na última semana, o Rio Negro, na capital amazonense apresentava um comportamento de subida, com uma elevação diária de 2 cm.

Ja no 24º Boletim divulgado nesta terça-feira (17), o SGB apontou que em Manaus, na estação da Ponta do Ismael, o Negro apresentou ao longo da semana, uma elevação média de 1,7 cm ao dia, com algumas oscilações positivas, mas apontando diminuição na intensidade de subida.

Nos últimos dias, o Informativo Meteorológico nº 21/2025, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Amazonas registrou um acúmulo de chuvas que superou os 60mm, um fator que contribui para o processo de cheia dos rios.

Cheia no Amazonas

Até o momento, 106.464 famílias foram afetadas em todo o Amazonas, aproximadamente 425.844 pessoas impactadas diretamente. As nove calhas de rios do Amazonas seguem em processo de cheia, com picos variados previstos entre março e julho.

De acordo com os decretos municipais, dos 62 municípios amazonenses, 38 estão em Situação de Emergência, 20 em Alerta, um em Atenção e três em Normalidade. Nesta terça-feira, o município de Manacapuru saiu do estado de Alerta para Emergência.

