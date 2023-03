Responsáveis com iniciais M, N, O, P e Q já podem pegar o ‘Leite do Meu Filho’

O programa “Leite do Meu Filho” irá direcionar a entrega das fórmulas infantis, nesta sexta-feira (10), para os responsáveis cujos nomes se iniciam com as letras M, N, O, P e Q. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), coordenadora do programa, ressalta que o produto é ofertado para crianças de 1 e 2 anos de idade.

A distribuição escalonada das fórmulas infantis, por ordem alfabética, foi adotada como estratégia para evitar aglomerações nas centrais do programa, conforme explica a nutricionista Lia Ferreira, chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa. Um quantitativo de 989 pessoas é esperado para receber o leite nesta sexta-feira.

“A distribuição dos produtos para essa faixa etária foi retomada na última segunda-feira (6), após uma compra emergencial efetuada pelo município, para garantir o abastecimento das centrais até que a licitação para escolher um novo fornecedor seja concluída. Com esse cronograma, estamos conseguindo atender todos os beneficiários de forma ordenada”, disse.

A nutricionista reforça que a entrega dos compostos lácteos para crianças de 3 e 4 anos de idade será reiniciada na próxima semana. As datas serão divulgadas amplamente nas redes sociais da Semsa e da Prefeitura de Manaus, assim como nos sites oficiais da administração municipal, em semsa.manaus.am.gov.br ou em manaus.am.gov.br.

“É importante ressaltar que apenas os usuários com cadastro ativo estão sendo atendidos atualmente, ou seja, aqueles que já receberam

