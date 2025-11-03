Resort na Amazônia pode ser arrematado em leilão pela metade do preço

O lance inicial será de pouco mais de R$ 24 milhões e o empreendimento está avaliado em R$ 48.303.207,00

Manaus – Um dos maiores empreendimentos de hotelaria da região, o Amazônia Golf Resort, no km 64 da rodovia AM-010, no município de Rio Preto da Eva, pode ser arrematado em leilão pela metade do preço da sua avaliação. O lance inicial será de pouco mais de R$ 24 milhões e o empreendimento está avaliado em R$ 48.303.207,00. O valor poderá ser parcelado em até 30 vezes, sem juros.

O leilão eletrônico está marcado para o dia 09 de dezembro, às 11 horas (horário de Brasília). Será conduzido pelo leiloeiro Brian Galvão Frota, que utilizará a plataforma www.amazonasleiloes.com.br, onde os interessados devem fazer o pré-cadastro com antecedência mínima de 24h antes do leilão. O resort conta com 115 apartamentos nas categorias Premium, Royale e Luxo, além de estrutura com piscina, campo de futebol, pista de cooper e mini campo de golfe.

O Edital de Leilão, assinado pelo juiz de Direito Roberto de Hermidas de Aragão Filho, da 20ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, permite o lance inicial com 50% de desconto do preço de avaliação do imóvel. Segundo o leiloeiro Brian Galvão Frota, “será considerado arrematante aquele que der o maior lance igual ou superior ao preço mínimo fixado pelo juiz, seja à vista ou parcelado”.

O empreendimento, que teve um aporte de R$ 55 milhões para a sua construção, é alvo de uma Ação de Execução pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), que perdura há quase 10 anos.

Essa é a terceira tentativa de venda do imóvel através de leilão. Nas outras oportunidades, de acordo com o leiloeiro, o imóvel estava com avaliação superestimada de R$ 80 milhões, o que, na sua opinião, desestimulou os potenciais compradores de ofertar lances.

Com a redução do preço mínimo para R$ 24 milhões, o imóvel passa a ter grandes chances de encontrar um novo dono, trazendo um resultado positivo ao processo em que a Afeam é credora dos devedores da quantia atualizada de aproximadamente R$ 55 milhões.

O imóvel, com área total de terreno de mais de 489 mil m2 e aproximadamente 12 mil m2 de área construída, onde está construído o complexo hoteleiro, foi dado como garantia hipotecária à Afeam.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am