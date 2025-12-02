Remédio proibido para emagrecer e 2 mil iPhones são apreendidos pela Receita Federal no Aeroporto de Manaus

O material não estava entrando diretamente do exterior, como costuma ocorrer em casos de contrabando, mas sendo movimentado para fora da Zona Franca de Manaus sem atender às exigências legais.

A Receita Federal apreendeu uma carga irregular de 2 mil iphones e um remédio experimental para tratamento da obesidade, usado de forma proibida para emagrecer, no Terminal de Carga do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus Segundo o órgão, a apreensão ocorreu, nesta terça-feira (2), durante fiscalização aduaneira.

A fiscalização aduaneira é o conjunto de ações realizadas pela Receita Federal para controlar a entrada e saída de mercadorias, pessoas e veículos nas fronteiras do país. O objetivo é garantir o cumprimento das leis tributárias e comerciais, combater o contrabando e proteger a economia nacional.

O material não estava entrando diretamente do exterior, como costuma ocorrer em casos de contrabando, mas movimentado para fora da Zona Franca de Manaus sem atender às exigências legais. Além dos celulares e o medicamento foram apreendidos outros materiais. Confira abaixo:

iPads;

Apple Watch;

acessórios eletrônicos.

A Alfândega do Aeroporto de Manaus informou que ações como essa têm o objetivo de impedir a circulação de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, além de combater crimes que provocam sonegação de impostos, desemprego e concorrência desleal.

O órgão destacou ainda que práticas como contrabando e descaminho, muitas vezes vistas como “crimes menores”, estão diretamente ligadas ao financiamento de organizações criminosas que atuam nas fronteiras brasileiras, envolvidas em tráfico de drogas, armas e munições.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus