Real Madrid revela número de Mbappé e muda camisa de cinco jogadores do elenco

O Real Madrid divulgou oficialmente o número que Mbappé irá utilizar. Contratado no mês passado, o astro francês vai vestir a camisa 9, usada anteriormente pelo ídolo Merengue, Karim Benzema.

Novos números no Real Madrid

Ambos compatriotas do novo reforço merengue na seleção francesa, o meia Camavinga trocará o número 12 pelo 6, e Tchouaméni vestirá a 14, sem dono desde a saída de Casemiro. Além deles, o uruguaio Federico Valverde usará a camisa 8, vaga após o anúncio de aposentadoria de Toni Kroos, e o jovem turco Arda Güler, uma das promessas da equipe, trocará a 24 pela 15.

O número de Mbappé no clube espanhol foi alvo de debate entre torcedores, já que o atacante usava a 7 no PSG, imaginando uma possível polêmica entre o jogador com o principal nome do elenco blanco, Vini Jr. Na França, o astro veste a camisa 10.

Recém eliminado na Eurocopa, o atleta de 25 anos focará em seus compromissos com a nova equipe na pré-temporada disputadas nos Estados Unidos, pelo torneio Soccer Champions Tour.

O Real Madrid emitiu um comunicado oficial nas mídias sociais do clube, nesta quarta-feira (10), anunciando a data de apresentação de Kylian Mbappé.

