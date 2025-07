ManausFC se prepara para mais uma batalha fora de casa

Penúltima rodada da primeira fase, contra o Humaitá-AC, acontece no domingo (20), às 20h (horário de Brasília), na Arena da Floresta

Manaus – O ManausFC se prepara para um dos jogos mais decisivos do ano. Na penúltima rodada desta primeira fase, contra o Humaitá-AC, no domingo (20), às 20h (horário de Brasília), na Arena da Floresta, só a vitória interessa para o time continuar dependendo somente de si mesmo. O Gavião Real entra em campo na capital acreana precisando dos três pontos para se consolidar na zona de classificação da Série D do Brasileirão 2025.

Segundo o técnico esmeraldino, Renatinho Potiguar, é o momento de focar na vitória fora de casa. “Jogo importante, decisivo para o Manaus. Infelizmente não conseguimos o resultado no último jogo mas agora é buscar esse dois jogos aí e a classificação. A gente sabe que vai ser um jogo difícil. Mas a gente está preparado pra buscar esse resultado que é o que nos interessa, pra gente ir pontuando e buscar essa classificação”, afirmou Renatinho.

Uma das novidades positivas no último jogo foi a estreia do zagueiro Maurício, que foi responsável pelo primeiro gol contra o Águia, no último domingo. “Fazer gol é sempre bom, ainda mais na estreia como titular. Eu sabia que ia demorar um pouco para aparecer a oportunidade, respeitei o processo também. Infelizmente não saímos com a vitória mas acredito que nessa semana os três pontos vão vir”, afirmou Maurício.

