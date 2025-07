Brasileiro ganha meio milhão de reais com título do Chelsea no Mundial

O influenciador Lucas Tylty teve motivos de sobra para celebrar o título do Chelsea no Mundial de Clubes. O brasileiro é torcedor dos Blues declarado e ainda encheu o bolso com R$ 500 mil por conta de uma aposta esportiva.

Tylty colocou R$ 20 mil em jogo quando a casa de aposta retornava uma odd 25. Com o título do clube inglês, o influenciador saiu com uma taça a mais na sala de troféus e uma grana a mais na conta bancária. O influenciador nunca escondeu a torcida pelo clube, nem o desejo de comprar a instituição em algum momento.

Chelsea campeão Mundial

O Chelsea atropelou o PSG com uma vitória por 3 a 0 e conquistou o título do Mundial de Clubes, neste domingo (13), no MetLife Stadium. Na etapa inicial, os Blues contaram com o brilho de Cole Palmer, que balançou as redes duas vezes e deu uma assistência para João Pedro.

O que vem por aí para Chelsea e PSG?

Com o fim do Mundial de Clubes, o Chelsea dará descanso aos jogadores antes do início da Premier League contra o Crystal Palace, no dia 17 de agosto. No mesmo dia, o PSG visita o Nantes na estreia da Ligue 1.

amazonianarede

Lance