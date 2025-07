Brasil derrota Argentina e segue líder na Liga das Nações Masculina

Seleção volta à quadra contra anfitrião Japão às 7h20 de sexta (18)

Rio de Janeiro – Atual líder da Liga das Nações de Vôlei masculino, a seleção brasileira derrotou a Argentina na nesta quarta-feira (16) em Chiba (Japão) e se distanciou no topo da tabela: agora soma 23 pontos contra 18 da Polônia, segunda colocada. Foram duas horas de embate e, ao final, a amarelinha levou a melhor por 3 sets a 1 (25/21, 25/23, 24/26 e 25/18) na partida de abertura da terceira e última semana classificatória. Na próxima sexta (18), o Brasil encara o anfitrião Japão (3º colocado), a partir das 7h20 (horário de Brasília). A seleção busca o bicampeonato na competição – o primeiro título foi obtido em 2021.

“Jogar contra a Argentina nunca é fácil. A gente sabia que ganhar de 3 sets a 0 seria difícil. A gente foi muito bem: começamos mal, mas depois melhoramos, buscamos [recuperar] no saque, que é uma coisa que a gente tem treinado bastante, então isso mostra que a gente está no caminho certo. Estamos evoluindo, momento altos e baixos, mas tenho certeza que quando a gente chegar lá na final a gente já vai ter achado o nosso nível”, projetou o oposto Alan, maior pontuador da partida, com 20 acertos.

O segundo melhor em quadra foi o ponteiro Honorato, que marcou 18 pontos. A seleção soma agora oito vitórias em nove jogos – o único revés foi para Cuba, na primeira semana da etapa classificatória.

“A gente se preparou nesses dias livres que a gente teve, já sabia que o jogo contra a Argentina seria muito difícil. Mas nossa equipe soube jogar bem, soube ter cabeça nos momentos em que eles faziam defesas espetaculares. A gente manteve a cabeça, principalmente para virar a chave depois de perder o terceiro set, para ganhar o quarto set e trazer essa vitória para casa”, comemorou o ponteiro.

Para Bernardinho, técnico da seleção, o Brasil terá um difícil desafio pela frente na próxima sexta: vencer o Japão, na casa do adversário.

“Será uma pedreira. É um dos principais times do mundo, jogando em casa, completo, é muito difícil. Não tem nada garantido matematicamente [quanto à vaga na fase final]. Portanto, [o momento é de] correr atrás de vitórias. Então, amanhã é treinar, alguns vão poder descansar, para a gente se preparar bem, já que o Japão jogou muito mudado nas primeiras semanas”, analisou o treinador.

A Liga das Nações reúne as 18 melhores seleções do mundo na fase preliminar, com 15 rodadas. Apenas as oito primeiras colocadas na primeira fase avançarão às quartas de final (eliminatória). Vale destacar que a China tem vaga assegurada no mata-mata do torneio por sediar a fase final da competição, entre 30 de julho e 3 de agosto.

Demais jogos do Brasil

18 de julho (sexta) – Brasil x Japão – 7h20 – Chiba, Japão

19 de julho (sábado) – Turquia x Brasil – 3h30 – Chiba, Japão

20 de julho (domingo) – Alemanha x Brasil – 2h30 – Chiba, Japão

Fase final – de 30 de julho e 3 de agosto

