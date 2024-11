Ratinho entrega possível contratação de Milton Neves pelo SBT

Será? O apresentador Ratinho acabou deixando escapar que Milton Neves pode ser o novo contratado do SBT. A revelação ou ‘brincadeira’ ocorreu durante o seu programa, exibido na noite desta última terça-feira, 19 de novembro.

Durante o quadro ‘Gol Show’, Ratinho questionou Milton Neves ao vivo, sobre quantos patrocinadores ele já havia conseguido para o seu ‘novo programa’ na tela do SBT. O jornalista veterano, claro, não fugiu da pergunta e disse que já tinha alguns certos e ao citar um deles, Carlos Massa parece que recebe um ‘alerta no ponto’ e logo interrompeu o possível e novo contratado da emissora.

“Você é puxa saco da Sicredi“, disse ele, levando o jornalista esportivo a entrar em outro tema rapidamente. Vale lembrar que devido a saída de Cleber Machado da emissora, o programa ‘Arena SBT’ ainda não teve seu novo comandante definido e como revelamos com exclusividade aqui no Área VIP, ele deve ficar por lá até a empresa escolher o novo âncora – ou seja, poderá ficar até o fim deste ano.

Atualmente, Milton, de 73 anos, segue fora da TV aberta desde quando encerrou seu contrato com a Band. Ele, vale dizer, segue bastante ativo nas mídias digitais e possuí o carinho do telespectador, sendo um bom nome para comandar o ‘Arena’ na emissora.

Milton Neves no SBT?

No entanto, essa não é a primeira vez que o público especula Milton no canal. Anos atrás, o jornalista também havia sido cotado para comandar uma atração esportiva na emissora, mas tudo não passou de boatos. Agora, livre no mercado, acredita-se que ele deve ser o novo comandante do esportivo exibido nas noites de segunda.

amazonianarede

Areavip Fernando Melo