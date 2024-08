Rapper Drake ajuda time italiano a fugir da falência; entenda o caso

O rapper canadense Drake virou o mais novo acionista do Venezia, clube recém promovido a Série A italiana. A nova parceria foi crucial para salvar as finanças da equipe. Conforme informou a revista GQ Itália, o artista foi responsável por arrecadar US$ 40 milhões, cerca de R$224,4 milhões, para solucionar o déficit financeiro.

Apesar da oficialização do acordo ser recente, a relação do rapper com o clube se arrasta desde 2021. A ponte para o negócio acontecer surgiu através da relação entre Brad Katsuyama, coproprietário do Venezia e amigo de Matte Babel, CBO de Drake. O artista ao saber das necessidades da equipe topou se juntar ao projeto como investidor.

Além do apoio financeiro, a parceria entre o artista e o clube se estendeu para o vestuário da equipe. Para esta temporada, o Venezia terá a participação da linha Nocta, maca de Drake, no desenvolvimento de uniformes.

– O valor de Drake para qualquer clube de futebol é inegável. Dada a sua escala como uma estrela global e o alcance da sua marca, nessa intersecção entre cultura e esporte é exatamente onde queremos estar – disse Katsuyama ao anunciar o projeto – disse Katsuyama ao anunciar o projeto.

Com ajuda de Drake para fugir da falência, o Venezia voltou a elite do Campeonato Italiano nesta temporada. O acesso foi confirmado após uma vitória contra o Cremonese na final dos playoffs da Série B. Com o resultado, a equipe retornou a elite do futebol do país após duas temporadas.

