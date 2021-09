Racha em Manaus causa mais um acidente fatal

Adolescente morre ao colidir com poste durante ‘racha’ em Manaus

O acidente aconteceu na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus. O outro motorista fugiu

Vinícius Saimon Alves Coelho, 17, morreu em um acidente de trânsito, na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus, na noite deste domingo (29).

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta de 23h45, quando o carro que o adolescente dirigia, modelo Ka de cor branca, colidiu com um poste. Na ocasião, ele e o motorista de outro carro disputavam um “racha”. Após o acidente, o outro motorista fugiu do local, sem ser identificado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para remover o adolescente que ficou preso entre as ferragens. A corporação precisou serrar a estrutura do carro. O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar no local, apenas constatou a morte da vítima. O corpo de Vinícius foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

amazonianarede

D24