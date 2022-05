R$ 529 milhões, Flamengo, proposta e mais: PSG chega pesado para contratar Vinicius Júnior e Real anuncia destino do atacante

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Vinícius Júnior entrou para história do futebol nacional após aparecer na lista do jornal inglês ‘The Telegraph’ com os melhores jogadores Sub-21 do mundo, em junho de 2017. Aos 16 anos, o atacante foi vendido ao Real Madrid por 45 milhões de euros, à época, a segunda maior venda da história do futebol nacional, ficando atrás apenas de Neymar.

De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o Paris Saint-Germain tentou abrir negociação para que a saída de Kylian Mbappé resultasse na chegada de Vinícius Júnior a equipe. Entretanto, a diretoria do Real Madrid nem sequer abriu conversas, descartando a possibilidade. Vini está avaliado em R$ 529 milhões e o clube francês estaria disposto a pagar esse valor para ter o ex-Flamengo.

Mas, o Madrid considera o craque inegociável nesse momento e por isso, não quis dar nenhuma chance ao PSG nesse momento. O Real está trabalhando para renovar o contrato com o jogador brasileiro. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, ambas as partes acreditam que chegarão a um final feliz, apesar de ainda não acordo formal.

A intenção do Clube é estender o contrato com Vinícius Júnior até 2028, com uma cláusula de rescisão, inicialmente, passará de 350 milhões de euros, cerca de R$ 1,8 bilhão na cotação atual. O salário é outra coisa importante, já que não foi alterado desde a chegada de Vini a equipe, que deve ser valorizado.

msn esportes-GeovanaBarcelos