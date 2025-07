Mais de 460 atletas de elite assinam termo de adesão à Bolsa Atleta Pódio

Bolsa Atleta na categoria Pódio é o principal instrumento de fomento individual ao alto rendimento no País

Brasília – O Ministério do Esporte publicou a adesão de 466 atletas à categoria Pódio do Programa Bolsa Atleta. A assinatura do termo por parte dos beneficiários marca a etapa final para o repasse do benefício, que garante apoio financeiro direto à preparação dos esportistas para o ciclo olímpico Los Angeles 2025.

A lista de atletas contemplados foi divulgada por meio da Portaria Mesp nº 70/2025. A concessão da bolsa obedece aos critérios técnicos estabelecidos no Edital nº 5/2024 e na Portaria nº 88/2024. Com isso, os atletas passam a receber mensalmente o valor destinado à manutenção pessoal e esportiva.

Para custear os pagamentos até dezembro de 2025, foram empenhados R$ 44 milhões dos R$ 176 milhões previstos no orçamento do Ministério do Esporte para este ano. “Estamos garantindo condições para que nossos melhores atletas sigam treinando e competindo em alto nível, representando o Brasil com excelência no cenário esportivo mundial”, destacou o ministro do Esporte, André Fufuca.

A secretária nacional de Excelência Esportiva Iziane Marques enfatizou os passos seguintes após a divulgação. “O termo de adesão é o compromisso formal entre o governo e o atleta. Após essa assinatura ele começa a receber efetivamente o benefício no mês subsequente à assinatura do documento. Ele simboliza nossa política de valorização do esporte de alto rendimento e garante condições para que nossos talentos cheguem ainda mais longe”, afirmou o ministro do Esporte, André Fufuca.

A atleta olímpica, Bárbara Domingos, que é contemplada pelo benefício nesse novo ciclo olímpico, destaca o papel da Bolsa na sua trajetória esportiva. “É muito importante para todos os atletas, todos que tem o incentivo conseguem realizar muitas coisas dentro do esporte. Para nós da Ginástica Rítmica, é importante para a compra de collants e aparelhos que são muito caros e foi relevante na trajetória, até para chegar aonde a gente chegou”, disse.

A Bolsa Atleta na categoria Pódio é o principal instrumento de fomento individual ao alto rendimento no país e contempla atletas com resultados expressivos e projeção internacional. Os valores pagos aos atletas variam de R$5 mil a mais de R$16 mil.

