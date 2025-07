Flamengo confirma cirurgia em Ayrton Lucas após lesão com exposição óssea

O clube não divulgou um prazo para o retorno do jogador, que ficará sob cuidados médicos nos próximos dias

Rio de Janeiro – O Flamengo informou neste domingo (13) que o lateral Ayrton Lucas precisará passar por um procedimento cirúrgico após sofrer uma grave lesão na perna esquerda durante a partida contra o São Paulo. O jogador se machucou após uma dividida com Enzo Díaz, ainda no primeiro tempo do confronto no Maracanã.

De acordo com a nota oficial do clube, o atleta sofreu um corte profundo com exposição óssea, mas os exames realizados posteriormente descartaram fratura.

Ainda nos vestiários do estádio, o médico Fernando Sassaki realizou os primeiros atendimentos, incluindo a limpeza e avaliação da lesão.

Após o jogo, Ayrton foi encaminhado ao Hospital Barra D’Or, onde a equipe médica concluiu que será necessário realizar cirurgia para a devida correção.

O clube não divulgou um prazo para o retorno do jogador, que ficará sob cuidados médicos nos próximos dias. A lesão preocupa, especialmente por se tratar de um jogador importante na estrutura tática do time.

Confira, na íntegra, a nota divulgada pelo Flamengo:

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas sofreu um trauma direto na perna esquerda durante o segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, resultando em uma lesão corto-contusa de aproximadamente 8 cm.

O jogador recebeu anestesia local ainda no vestiário, onde o médico do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki, realizou a limpeza e exploração inicial da ferida. Constatada a exposição óssea, foi feito um curativo e, em seguida, o atleta foi encaminhado para exame de raio-x, que descartou fratura na região.

Ayrton foi levado ao Hospital Barra D’Or, onde será submetido a um procedimento no centro cirúrgico. O jogador permanecerá internado por, no mínimo, 48 horas, para administração de antibióticos e prevenção de infecções.

