Quem é a apresentadora demitida por anunciar morte do pai de Messi

Argentina recebeu a notícia falsa por meio do ponto eletrônico durante transmissão ao vivo da Luzu TV

A apresentadora argentina Florencia Peña foi demitida da Luzu TV após anunciar ao vivo a morte de Jorge Messi, pai de Lionel Messi. A notícia foi desmentida pela família do craque, que esclareceu que Jorge está sob acompanhamento médico e se recuperando de um problema de saúde.

Segundo Florencia, a informação chegou até ela por meio do ponto eletrônico e teria sido repassada pela produção. Após a repercussão, a Luzu TV reconheceu o erro e anunciou o desligamento dos profissionais envolvidos. A apresentadora também pediu desculpas e reforçou que não faz mais parte do canal.

Nascida em 1974, em Buenos Aires, Maria Florencia Peña é atriz, humorista e apresentadora de televisão. Ela começou a carreira artística ainda na infância, no programa Festilindo, mas ganhou projeção nacional em 1992 ao integrar o elenco de Son de Diez.

Ao longo da trajetória na TV, ficou conhecida principalmente pela participação em produções de comédia. Entre seus trabalhos mais famosos estão Poné a Francella, Disputas, La Niñera e Casados con Hijos.

“Peço desculpas à família Messi pelo momento terrível que imagino que estejam vivendo. Estou muito envergonhada por ser o veículo para essa dor. Tenho que esclarecer que essa informação falsa me foi fornecida no meio da transmissão como verificada pela produção do programa, e eu confiei”, escreveu Florencia nas redes sociais.

“Ainda assim, assumo a responsabilidade por fazer parte do erro, e é por isso que decidi dar um passo para o lado e encerrar minha participação na Luzu. Volto a pedir perdão de coração. Eu errei”, concluiu.

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Do R7 Portal d24am