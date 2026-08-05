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Real Madrid aumenta oferta para renovar com Vini Jr. após interesse do Arsenal

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redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Divulgação) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/futebol/real-madrid-aumenta-oferta-para-renovar-com-vini-jr-apos-interesse-do-arsenal/

Clube espanhol aumentou a oferta para manter o brasileiro, considerado peça-chave do projeto

Espanha – O Real Madrid apresentou uma nova proposta para renovar o contrato de Vini Jr. após uma reunião realizada na quarta-feira (05), em Madri. Segundo o jornal inglês The Athletic, o encontro contou com representantes do atacante brasileiro, além do diretor-geral José Ángel Sánchez e do chefe de scouting Juni Calafat.

As conversas avançaram depois de meses de impasse. Desde o início do ano, Vini Jr. busca um contrato avaliado em cerca de 30 milhões de euros por temporada, incluindo salário, bônus por desempenho e um bônus de renovação, considerado o principal ponto de divergência entre as partes.

O vínculo atual do atacante com o Real Madrid termina ao fim da próxima temporada. Caso não haja acordo, o Arsenal monitora a situação e vê o brasileiro como peça-chave para seu projeto esportivo.

Enquanto o futuro segue em discussão, Vini Jr. já retomou os treinos com o elenco merengue e iniciou os trabalhos sob o comando de José Mourinho. Em entrevista à Real Madrid TV, o atacante elogiou o novo treinador.

“Estou muito bem, conhecendo o novo treinador, os novos jogadores e treinando muito forte. Ele quer que eu seja como sempre fui: feliz, alegre e fazendo o meu futebol”, afirmou.

Desde que chegou ao Real Madrid, Vini Jr. disputou 375 partidas, marcou 128 gols, deu 100 assistências e conquistou três títulos do Campeonato Espanhol e duas Liga dos Campeões. Em 2024, terminou em segundo lugar na disputa da Bola de Ouro.

amazonianarede
Do R7 Portal D24AM

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