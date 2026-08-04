Em meio a incertezas, Vini Jr. fala pela primeira vez após voltar ao Real Madrid

Atacante comentou a volta aos treinos em meio às dúvidas sobre o futuro no clube espanhol

Espanha – Em meio às negociações para renovar o contrato com o Real Madrid, Vini Jr. voltou aos treinos e comentou pela primeira vez sobre o início dos trabalhos com o novo técnico, José Mourinho. Em entrevista ao canal oficial do clube, o atacante afirmou estar motivado para a nova temporada.

“Estou muito bem. Conhecendo o novo treinador e os novos jogadores, treinando muito forte. Ele quer que eu seja como sempre fui: feliz, alegre e fazendo meu futebol”, declarou.

O brasileiro também elogiou a preparação física realizada pela comissão técnica e destacou a intensidade dos primeiros dias de treinamento. Segundo Vini, o objetivo é reduzir o número de lesões ao longo da temporada e manter todo o elenco à disposição. “Já foram dois dias. Fizemos um pouco de academia para ganhar carga nas pernas. Foi um bom treinamento e saímos todos cansados, mas temos que estar preparados”, afirmou.

Apesar da reapresentação, o futuro de Vini Jr. no Real Madrid segue indefinido. O atacante tem contrato até junho de 2027, mas ainda não chegou a um acordo para renovar. Sem definição, o clube espanhol não descarta negociá-lo nesta janela de transferências para evitar perdê-lo sem custos ao fim do vínculo.

Nesse cenário, o Arsenal aparece como o principal interessado no brasileiro. No entanto, o clube inglês ainda não apresentou proposta oficial ao Real Madrid nem iniciou negociações com o jogador, aguardando o desfecho das conversas pela renovação.

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Por D24