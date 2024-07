Quase parentes, Bruna Marquezine rejeita convite de Virgínia para programa no SBT após flagra aos beijos com João Guilherme

João Guilherme será um dos convidados de uma próxima edição do programa “Sabadou com Virgínia”, apresentado por sua cunhada, Virgínia Fonseca. No entanto, a ideia inicial era que ele não aparecesse sozinho na atração.

De acordo com informações publicadas pela página Circo da Mídia, do Instagram, Bruna Marquezine também foi chamada para o programa, mas rejeitou o convite. Com um affair discreto com João, a atriz avaliou que não tem “nada a ver” participar da atração e sabia que se topasse o convite, o foco seria no relacionamento.

Bruna e João vivem um romance há cerca de ano, iniciado nos bastidores da série “Amor da Minha Vida”, da Disney+. Apesar de se recusarem a falar publicamente sobre o relacionamento, os dois foram flagrados aos beijos recentemente.

VIRGÍNIA FONSECA MANTÉM PROGRAMA NO SBT DURANTE LICENÇA-MATERNIDADE

A influenciadora estreou há poucos meses o programa “Sabadou com Virgínia” na tela do SBT. Mas engana-se quem pensa que a atração vai ficar em hiato durante a licença-maternidade da mamãe, que espera o terceiro filho, José Leonardo. “A gente vai deixar programas inéditos já gravados. Quando eu estiver off, de licença, vai sair programa inédito”, afirmou a apresentadora, em entrevista à revista Quem.

Com previsão de nascimento para setembro, Virgínia deve reduzir o ritmo das gravações já no próximo mês. Vale lembrar que toda semana ela precisa viajar para cumprir o trabalho, visto que mora em Goiânia, onde constroi uma mansão luxuosa, e os estúdios do SBT ficam em São Paulo. “A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele”, completou.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz